No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, os Símbolos das Jornadas, a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, estarão no Arciprestado da Figueira da Foz nos dias 23 e 24 de Abril, com várias cerimónias a serem realizadas.

Amanhã, pelas 11 horas, haverá Eucaristia no coreto do Jardim Municipal, seguido por uma procissão do Jardim ao Cais Comercial, que depois continuará o rumo com travessia de traineira para a Margem Sul, pelas 12h30.