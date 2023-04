Comédia “A Estudante e o Sr. Henrique” no CAE dia 18 de Maio

A peça de teatro de comédia “A Estudante e o Sr. Henrique” subirá ao palco do grande auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz no dia 14 de Maio, pelas 18 horas.

O espectáculo, que conta com os intérpretes José Pedro Gomes, Aldo Lima, Inês Castel-Branco e Inês Sá Frias, será apresentado no âmbito do encerramento das Jornadas de Teatro Amador da Figueira da Foz.

Trata-se de uma “comédia enternecedora sobre a fragilidade dos laços familiares, a bagagem que carregamos e os compromissos que fazemos com a nossa consciência para lidar com a distância que separa os nossos sonhos da vida que vai acontecendo”, refere o CAE, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O preço dos bilhetes é de 12 euros por pessoa.