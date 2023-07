Uma colisão que envolveu uma viatura ligeira de passageiros e uma outra de mercadorias provocou ontem três feridos ligeiros, adiantou Orlando Ribeiro, chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz ao jornal diário As Beiras.

De acordo com o responsável da corporação, as vítimas são marido e mulher (com 40 e 48 anos) que seguiam numa das viaturas e o condutor do outro veículo, com 38 anos de idade.