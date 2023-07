O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) volta a realizar uma edição da Noite Branca, com a temática “Figueira Back to 80’s 90’s”, no dia 14 de Agosto, entre as 21h30 e as 2 horas, no anfiteatro exterior do CAE.

O evento conta com os DJs Eduardo Patrão e Danny Glitz para animar esta “noite que promete ser inesquecível”, acrescenta nota do CAE.

Os bilhetes podem ser comprados na bilheteria do CAE e na Ticketline, com o preço de dez euros por pessoa.

Foto: Município da Figueira da Foz