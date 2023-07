Festival das Francesinhas arranca hoje no Casino

O Casino Figueira realiza este ano a 16.º edição do Festival das Francesinhas que decorrerá diariamente, a partir de hoje, dia 20 de Julho, até 2 de Setembro. O serviço é entre as 19h30 e as 22h30 na Galeria Casino (1.º andar), ao preço de 9, 90 euros e inclui dois copos de cerveja e café.

No cardápio lê-se a francesinha tradicional, de frango ou a campestre.

Segundo fonte do departamento de marketing do Casino, “como alternativa, está ainda disponível A Figueirinha à Moda Antiga (pão rústico alentejano, cachaço de porco ibérico, paio grelhado, mortadela de azeitona verde, cebolada com mostarda, queijo cheddar e molho) ao preço de 12,50 €, que inclui ainda 1 cerveja Selecção 1927 e 1 café”. Para as crianças está ainda disponível um menu infantil no valor de 9,50 euros.

Em 2022, a afluência do Festival das Francesinhas superou as 12.750 pessoas e foram servidas mais de 12 mil francesinhas, numa média de 198 por dia.

O Festival das Francesinhas do Casino Figueira conta o apoio da Coca Cola, Grupo C’s, Nicola, Padaria Dionísio e Super Bock.