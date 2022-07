Universidade de Coimbra desenvolve modelo de carregamento inteligente para autocarros eléctricos

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveu um modelo inteligente que permite optimizar o carregamento de frotas de autocarros eléctricos em 30 a 40 por cento e diminuir os custos de operação.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC explicou que o estudo – com denominação “Electric Bus Coordinated Charging Strategy Considering V2G And Battery Degradation” – também mostra que o modelo contribui para aumentar o ciclo de vida das baterias.

O estudo já se encontra publicado na revista Energy e foi realizado no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra) da Universidade de Coimbra, sendo financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Citados na nota de imprensa, os autores do modelo (Jônatas Augusto Manzolli, João Pedro Trovão e Carlos Henggeler Antunes) explicaram que a descarbonização dos transportes públicos é essencial para o aumento da eficiência energética, mitigação das mudanças climáticas e redução da poluição urbana.

No entanto, “ainda há desafios a vencer para possibilitar a adopção em massa destes veículos nas cidades, nomeadamente limitações ao nível de infraestrutura e operacionais. Actualmente, a rede eléctrica não está preparada para uma electrificação total dos transportes públicos. Por isso, é necessário encontrar soluções que ultrapassem estes obstáculos”, acrescentaram.