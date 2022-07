CAE apresenta 15ª Edição do Festival de Música da Figueira da Foz

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai apresentar, no dia 31 de Julho, dois concertos no âmbito da 15ª Edição do Festival de Música da Figueira da Foz/Orquestra Nacional de Jovens.

O primeiro concerto, pelas 15h30, será uma interpretação da obra principal do estágio Jubilate Deo, do compositor americano Dan Forrest, que contará com o maestro Jan Wierzba, o Coro Municipal Marquês de Pombal e o Coro Sinfónico Inês de Castro (Coimbra).

O festival encerrará com o segundo concerto, pelas 18 horas, com uma dedicação à banda dos Queen, cujos temas foram evocados ao longo dos anos em cada festival. Este concerto marca também o regresso do Director Artístico, Maestro Cristiano Silva, na direcção dos concertos de encerramento, contando com os vocalistas Paulo Silva / Nuno Resende e a banda Mercury Falls.

O custo de entrada para cada concerto será de dez euros, disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline.