PJ detém jovem suspeito de atear fogo em Quiaios

Um jovem de 16 anos foi detido por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal, registado na sexta-feira, na freguesia de Quiaios, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ especifica que o detido é estudante e que a detenção foi realizada através da Directoria do Centro, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural – Zona Centro.

“O suspeito, com uso de chama directa, ateou o incêndio em terreno florestal, povoado com fenos secos, matos, giestas, silvas, eucaliptos de médio porte e pinheiros, inseridos em misto de área urbana, agrícola e florestal”, é referido.

A informação destaca que o incêndio poderia ter tido “proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate – bombeiros e meios aéreos com equipa aerotransportada”.

A PJ salienta, igualmente, que a “actuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.