João de Barros premiada no âmbito do projecto “A Biodiversidade da Minha Escola”

A Escola EB 2,3 Dr. João de Barros foi premiada no âmbito do projecto “A Biodiversidade da Minha Escola”, tendo auferido o 2.º lugar no seu escalão. O projecto teve como principal objectivo dar a conhecer e promover a acção pela protecção da biodiversidade que rodeia o espaço escolar.

Os alunos das turmas designadas foram desafiados a a participar nesta actividade, com o objectivo de recolher fotografias e informação sobre a biodiversidade existente naquele espaço escolar, assim como dinamizar e cuidar de um jardim vertical (criado na parede do Ginásio da escola) como forma de promover a existência de biodiversidade na escola.

O Projecto “A Biodiversidade da Minha Escola” surgiu pela primeira vez este ano lectivo, no âmbito nos temas do ano lectivo 2021-2022, Espaços Exteriores e Biodiversidade – Preservar e Regenerar, e resultou da parceria ABAE | Eco-Escolas e as ONGs Quercus, Sociedade Portuguesa de Botânica, SPEA e Tagis.