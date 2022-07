Aquashow é o nome do espectáculo multimédia com projecção na água que se realiza na sexta-feira, entre as 22 horas e a meia noite, no Espelho de Água do Forte de Santa Catarina.

“Aquashow é um espectáculo de homenagem ao Rio Mondego inspirado na cultura, nas tradições e no património da região do Baixo Mondego, nomeadamente dos três concelhos parceiros do projecto “O Rio que nos Une” (municípios da Figueira da Foz, de Soure e de Montemor-o-Velho).