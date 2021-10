Última fase de desconfinamento – voltam os bares e as discotecas

Tendo em conta a evolução da pandemia em Portugal e, sobretudo, do processo de vacinação, o Governo decidiu avançar para a próxima fase do Plano de Levantamento Gradual das Restrições, com efeito a partir do dia de hoje.

Como tal, serão adoptadas as seguintes medidas:

Bares e discotecas serão reabertos, sendo necessariamente requisitado certificado digital ou um teste negativo à covid-19 à entrada.

A restauração deixa de ter limite máximo de pessoas por mesa e também deixa de ser necessário a apresentação do certificado digital. Vai também parar de ser exigido certificado em hotéis e aulas de grupo em ginásios.

O consumo de álcool na via pública vai voltar a ser permitido e a limitação de horários para a venda de bebidas alcoólicas vai ser levantada.

As limitações à lotação de casamentos e espetáculos culturais será levantada. Também nas lojas e estabelecimentos comerciais, deixa de haver esta restrição.

O uso de máscara é ainda obrigatório em transportes públicos, lares, hospitais, grandes superfícies, salas de espectáculos e eventos.