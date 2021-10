Figueira da Foz sob aviso amarelo no domingo devido à chuva e vento

O distrito de Coimbra vai estar sob aviso amarelo no domingo devido à previsão de aguaceiros e vento forte, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na Figueira da Foz, durante a próxima semana, as temperaturas vão oscilar entre os 11ºC e os 26ºC, sendo que está prevista chuva até terça-feira (dia 5 de Outubro).

O aviso amarelo foi anunciado devido à possibilidade de ocorrência de vento forte, com rajadas, e de períodos de chuva por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada. Segundo o instituto, o aviso amarelo para o risco de chuva forte vai estar em vigor entre as 00h e as 6h de domingo.