A banda de música da Sociedade Filarmónica Figueirense realiza no próximo dia 5 de Outubro (feriado), pelas 11 horas, um concerto junto ao Forte de Santa Catarina (Praceta José Ledesma Criado).

Este concerto integra-se no projecto “Música e Monumentos”, promovido pela Confederação Musical Portuguesa, no âmbito do programa Garantir Cultura / Fundo de Fomento Cultural / Ministério da Cultura.