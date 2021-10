No âmbito da iniciativa “O Mar que nos une”, projecto cultural focado no mar, foi implementada a obra “Omanite”, do artista ecológico Bordalo II (Artur Bordalo), na bifurcação para o Cabo Mondego.

A obra, baseada num grupo extinto de moluscos que existiu há milhares de anos na zona do Cabo Mondego, integra o projecto colectivo entre os municípios de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz que inclui 120 associações e artistas locais, com 208 eventos, alguns já apresentados durante o verão.