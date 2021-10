A Associação de Patinagem de Coimbra leva amanhã, entre as 15 e as 17 horas, a Patinagem Artística do Centro Cultural e Recreativo da Zouparria-Souselas até à Praça Dr João Ataíde na Figueira da Foz.

Esta iniciativa permitirá aos figueirenses que o pretendam um contacto directo com as atletas deste clube filiado na APC.