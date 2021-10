Rally já está na Figueira

O Rally de Portugal Histórico está de regresso, após um ano de paragem forçada devido às contingências pandémicas. Evocando as origens e a mística das primeiras edições do Rally de Portugal, assume-se como uma das mais marcantes provas de regularidade histórica disputadas na Europa. A partida foi esta terça-feira, nos jardins do Casino do Estoril, com as 63 equipas inscritas (mais de 80 por cento estrangeiras) a terem pela frente 1.862 quilómetros de percurso pelo centro e norte do país, com destaque para o reviver da noite de Sintra, no dia 8 de Outubro (sexta-feira).

A etapa inaugural terminou ao final da tarde, na Figueira da Foz. Os automóveis vão ficar em parque fechado na avenida (em frente ao Hotel Eurostars Oásis Plaza), partindo às 7h30 de amanhã (quarta-feira) para a 2.ª etapa da prova. Um dia em que os pilotos têm de percorrer um total 318,74 km entre a Figueira da Foz e Viseu, com destaque para a Especial do Kartódromo de Poiares (às 12h10) e para o reagrupamento na Barragem da Aguieira/Montebelo (entre as 13e as 15 horas).

A chegada a Viseu está prevista para as 23h30, na Avenida São Josémaria Escrivá (junto ao Hotel Montebelo).