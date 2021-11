Projecto da Cáritas na Marinha das Ondas recolhe agasalhos para comunidade de migrantes

A Cáritas Diocesana de Coimbra lançou hoje uma campanha para recolher agasalhos para pessoas desfavorecidas de países asiáticos que residem na freguesia de Marinha das Ondas.

O projecto Sem Diferenças E8G tem como mote “Um gesto de amor que agasalha no frio” para que a população faça chegar o maior número de lençóis quentes, cobertores, edredons ou pijamas para apoiar as pessoas que vivem em situações de maior emergência social e económica.

Em comunicado, a instituição salienta que a iniciativa pretende ajudar a combater a pobreza energética que abrange a comunidade migrante oriunda do Nepal, Índia, Bangladesh, entre outros países, e que habitam nas povoações circundantes à Marinha das Ondas.

Entre hoje e 10 de Dezembro, os interessados em participar podem efectuar as suas doações no Centro Comunitário Nossa Senhora da Boa Viagem, localizado na Leirosa, ou à Junta de Freguesia da Marinha das Ondas.

O projecto Sem Diferenças tem realizado um trabalho de intervenção e proximidade com as comunidades migrantes que trabalham nas empresas circundantes ao Centro Comunitário da Leirosa, também situado na zona sul do concelho.

Aquele centro “tem promovido a integração e interação da comunidade de migrantes com a população local e também apoiado com os meios à sua disposição perante as necessidades apresentadas”, refere o comunicado da Cáritas Diocesana de Coimbra.

Actualmente, segundo a nota, acompanha 103 famílias, num total de 170 pessoas, residentes na Freguesia da Marinha das Ondas.

O projecto Sem Diferenças E8G resulta de um consórcio constituído pela Cáritas Diocesana de Coimbra, município da Figueira da Foz, Junta de Freguesia da Marinha das Ondas, Agrupamento de Escolas do Paião, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Figueira da Foz, as empresas Celbi, Figueira Domus e Microplásticos e a Universidade de Coimbra através do Centro de Competências TIC Softciências.