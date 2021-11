Rotary Club entrega bolsas de estudo

O Rotary Club da Figueira da Foz realiza na próxima quinta-feira a cerimónia de assinatura de protocolos “com empresas entidades públicas e privadas do concelho que responderam solidariamente ao apelo do clube, aceitando patrocinar bolsas de estudo destinadas a alunos do concelho em situação de maior vulnerabilidade económica”.

Este ano, o montante angariado no total de 9 mil euros por patrocínio da Câmara Municipal e de várias empresas que permite apoiar 12 bolseiros dos ensinos secundário e superior.

Nos últimos 26 anos, aquele clube de serviços já angariou cerca de 160 mil euros, “contribuindo para que cerca de 260 alunos do concelho tenham beneficiado deste complemento económico”.

A cerimónia, precedida de jantar, tem lugar dia 25 de Novembro, no Hotel Mercure, a partir das 20 horas.