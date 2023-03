Portugal vai adiantar os relógios uma hora na madrugada de domingo, passando da 1 para as 2 horas, dando início ao horário de Verão, de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

O actual regime de mudança da hora é regulado por uma directiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respectivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.