Técnicos de diagnóstico e terapêutica homenageados

Uma cerimónia de homenagem aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDTs) que completaram 25 ou mais anos de serviço no Hospital Distrital da Figueira da Foz serviu como pretexto ao reconhecimento.

O evento, que foi promovido pelo Técnico Superior Director das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, Rui Romão, teve lugar no auditório daquela unidade hospitalar e contou com a presença dos elementos do conselho de administração do Hospital, do presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Graciano Paulo e de vários profissionais.

A cerimónia de homenagem aos 28 técnicos de diagnóstico do Hospital “foi um momento de reconhecimento, que pretendeu valorizar e dignificar o trabalho destes profissionais de saúde”.