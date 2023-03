Buarcos volta a vincar a Quaresma

A procissão de Nosso Senhor dos Passos é a mais antiga que se realiza em Buarcos, tal como atesta a acta datada de 7 de Abril de 1654, documento que ainda hoje a Santa Casa da Misericórdia guarda no seu acervo.

Segundo relato de Bruno Almeida, “no século XVI, a vila piscatória de Buarcos viu nascer dentro de si uma das primeiras Misericórdias do nosso país. A sua igreja constitui para o povo crente desta terra, e não só, um dos mais belos templos do seu património religioso. É no século XVII que a irmandade encomenda a veneranda imagem de Nosso Senhor dos Passos que, ainda hoje, é uma referência cultural para a vivência da fé das nossas gentes”.

Há cerca de 370 anos que esta imagem sai em procissão, em contexto quaresmal, percorrendo as ruas, vielas e largos da vila.

Seguindo a tradição religiosa, esta procissão foi sempre enriquecida com os sete passos do Senhor. Em cada paragem completa-se um dos momentos da Via Sacra que Cristo percorreu desde a varanda de Pilatos até ao monte do calvário.

“A comprovar a grande importância dada a esta devoção e o requinte com que sempre foi tratada, está a existência de uma belíssima colcha do séc. XVIII, de origem indiana, que era usada exclusivamente para cobrir a Imagem do Senhor dos Passos quando esta era trasladada da igreja da Misericórdia para a igreja de S. Pedro, nas vésperas da procissão, quer durante o tempo em que era preparada a roupagem que reveste a imagem. Pelo que sabemos, parece que apenas existem duas colchas desta natureza no nosso país, uma em Buarcos, outra na Igreja da Graça de Lisboa”, refere Bruno Almeida.

Ao longo do século. XIX, a irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Buarcos adquiriu a bonita imagem de Nossa Senhora das Dores que, a partir de então, passou a integrar a referida procissão, dando maior realismo ao momento sempre comovente do “encontro”.

Para além da histórica procissão dos Passos, no V Domingo da Quaresma, estas imagens, são protagonistas de outro momento alto de vivência da fé: a procissão do Ecce Homo, criada nos anos 80 do século. XX e que acontece todos os anos na noite de Quinta-feira Santa.

No ontem, a procissão voltou a percorrer as ruas de Buarcos, repetindo assim este hábito religioso.