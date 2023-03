Jornadas de teatro amador começam hoje

As Jornadas de Teatro Amador, dinamizadas pelo Lions Clube da Figueira da Foz, terão início hoje, pelas 21 horas, com a sessão de abertura no Quiaios Clube, abrindo o pano com uma peça realizada pelo grupo cénico da colectividade, assinalando desta forma o Dia Mundial do Teatro.

As actividades desta iniciativa estender-se-ão até dia 14 de Maio, sendo que a próxima actuação será no dia 2 de Abril com lugar na Sociedade Boa União Alhadense.

Depois de uma pausa devido às comemorações da Páscoa e do 25 de Abril, as actividades serão retomadas apenas no dia 6 de Maio, na Filarmónica do Paião, pelas 18 horas e ainda na Escola Secundária Cristina Torres, no mesmo dia, pelas 21 horas. No dia seguinte será a vez do Grupo Recreativo Vilaverdense e na última semana destas jornadas segue-se, no dia 12 de Maio, a Trupe Recreativa Brenhense e, no dia 13 de Maio, o Grupo Desportivo e Recreativo da Chã. O dia 14 de Maio marcará então o final desta iniciativa com uma sessão de encerramento no Centro de Artes e Espectáculos.