Figueira assinala centenário do nascimento de Mário Soares

O município vai assinalar, em 2024, o centenário do nascimento do antigo Presidente da República e fundador do Partido Socialista (PS) Mário Soares.

“A Figueira da Foz, concelho ao qual o doutor Mário Soares tinha uma ligação muito forte, nomeadamente à freguesia de Buarcos, quer assinalar os 100 anos do seu nascimento com o relevo e com o destaque que o homenageado merece”, sublinhou Pedro Santana Lopes.

O autarca adiantou que a evocação vai decorrer ao longo de todo o ano de 2024, com um programa de actividades que ainda está a ser preparado.

Para o efeito, o município vai constituir uma comissão coordenadora das celebrações que vai ser presidida pelo antigo deputado e governante António Campos, histórico dirigente socialista e amigo próximo de Mário Soares, e por outras personalidades que brevemente serão divulgadas.

“Soares foi sempre muito bem recebido na Figueira da Foz e gostava muito de vir cá, sobretudo a Buarcos”, recordou Pedro Santana Lopes, que na sua primeira passagem pela Câmara (1997-2001) atribuiu o nome do antigo Presidente da República a uma das principais avenidas da cidade, como fez com Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro falecido em 1980.

O presidente do município figueirense salientou também a sua ligação com o homenageado, sobretudo nos últimos anos da sua vida, em que foi distinguido “de um modo que não se esquece, com provas de estima, para não dizer amizade, nomeadamente nos seus 90 anos”.

Mário Soares faleceu em 7 de Janeiro de 2017, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.

Nascido a 7 de Dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respectivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.