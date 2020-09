GNR detém homem de 40 anos por tráfico de droga em Montemor-o-Velho

A GNR deteve hoje um homem de 40 anos por tráfico de droga numa localidade do concelho de Montemor-o-Velho, sendo suspeito de plantar canábis na sua residência.

Na sequência das buscas à casa do suspeito, a GNR apreendeu 20 plantas de canábis e 477 doses de folhas de canábis, afirmou o Comando Territorial de Coimbra.

Segundo a nota de imprensa, os militares da GNR “apuraram que o suspeito cultivava plantas de canábis na sua residência”, em Meãs do Campo, concelho de Montemor-o-Velho.

A detenção surge no âmbito de uma investigação que decorria desde o início do mês, acrescentou. De acordo com a GNR, os factos da investigação foram remetidos ao Tribunal de Montemor-o-Velho.