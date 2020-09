Início do ano lectivo da Universidade Sénior da Figueira

No próximo dia 6 de Outubro pelas 15 horas acontece o início do 20.º ano lectivo da Universidade Sénior da Figueira da Foz com uma sessão solene a realizar no auditório do Museu Municipal da Figueira da Foz.

A sessão inaugural contará com a presença do presidente da Câmara Municipal e incluirá uma palestra subordinada ao tema “Infecções virais e outras patologias do foro respiratório que afectam mais frequentemente indivíduos com mais de 60 anos”, proferida pelo pneumologista, António Antunes.

O programa desta sessão inclui também “algumas actividades artísticas da nossa universidade no domínio da poesia, dança e música coral e instrumental”, conforme disse a’ O Figueirense José Redondo, da direcção daquela instituição.