Bicicleta roubada sob ameaça de navalha

Ontem, cerca das 19h15, junto a um estabelecimento de vending machine na Rua da Liberdade, na Figueira da Foz, roubaram uma bicicleta com recurso a uma arma branca.

A PSP, após contacto com a vítima (um rapaz de 14 anos), que se encontrava no local acompanhado com três amigos, disse, que “quando pararam naquele local, apareceram três homens e, com recurso a uma navalha, o ameaçaram tendo-lhe furtado a bicicleta”. O assaltante pôs-se em fuga.

Com a descrição dos suspeitos, de imediato se iniciou uma operação policial. Mais tarde, cerca das 23h00, na Avenida de Espanha, “foi possível interceptar os suspeitos na posse da bicicleta, tendo sido identificados”, disse a polícia.

A bicicleta foi devolvida ao proprietário.