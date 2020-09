Foi inaugurado o novo posto de turismo no Castelo Eng. Silva

Foi ontem inaugurado o novo posto de turismo com valências culturais no Castelo Eng. Silva, na Esplanada Silva Guimarães.

O antigo Castelo vai acolher um posto de Turismo e um welcome center, assim como “um núcleo de arte contemporânea de peças do mestre Laranjeira Santos e espaços para exposições de obras de artistas que pintaram a Figueira e que a cidade quer perpetuar”, disse a’ O Figueirense Carlos Monteiro, presidente da Câmara Municipal. Refira-se que o escultor Laranjeira Santos é o autor de “A Preguiça”, da peça artística que se encontrava no jardim e que desde as obras de intervenção do Jardim Municipal (2005) foi transferida para o espelho de água frente ao Forte de Santa Catarina.

Quanto ao actual posto de Turismo (Av. 25 de Abril, sob a Esplanada), a autarquia figueirense ainda não definiu o seu destino final.