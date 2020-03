Covid-19: Situação epidemiológica em Portugal

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) divulgou hoje um boletim epidemiológico da situação corrente em Portugal. Estão confirmadas quatro mortes na região Norte, quatro na região Centro, três na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, totalizando para 12 o número de mortes associadas ao vírus da Covid-19 em Portugal, precisa o boletim divulgado hoje, com dados referentes até às 24:00 de sexta-feira.

O número de mortos duplicou em relação a sexta-feira, quando foram registadas seis mortes, indicam os dados, que dão conta de que cinco doentes já recuperaram.

Desde 1 de Janeiro existem 9.854 casos suspeitos, dos quais 1.059 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 7.515 casos que não se confirmaram.

A região Norte é a que regista o maior número de infecções (644), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (448), da região Centro (137), do Algarve (31) e do Alentejo (3), sendo registados 1.280 casos confirmados de infecção no total.

Segundo a DGS, há 156 doentes internados, 35 dos quais em cuidados intensivos. A grande maioria (1.124) está a recuperar em casa.