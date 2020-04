Covid-19: Montemor-o-Velho criou centros de acolhimento com mais de 150 camas

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, preparou dois Centros de Acolhimento Temporário (CAT) e um Centro de Apoio Logístico (CAL) para fazer face à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia informa que os dois CAT vão funcionar em algumas das salas do Centro Educativo e no pavilhão multiusos da escola sede do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, tendo capacidade para acolher até 25 pessoas com mobilidade reduzida e 80 pessoas com mais autonomia.

O CAL terá capacidade para 50 camas para servir os profissionais e operacionais ao serviço no concelho.

“Estamos perante um tempo de excepção e, por isso, continuamos, com determinação, a trabalhar todos os dias em prol da protecção e segurança de todos os munícipes”, refere o presidente da Câmara, Emílio Torrão, citado no comunicado.

O autarca incentiva e agradece a “todos os que diariamente contribuem para combater a pandemia, desde os munícipes que dão o exemplo e cumprem o distanciamento social, até todos aqueles que estão na linha da frente a combater o vírus”.

“Estamos todos a dar o nosso melhor e, neste sentido, desejo que as camas, os colchões, os lençóis ou os cobertores não cheguem a ser usados”, salienta.

“Tenho a certeza que o nosso forte espírito de comunidade e a nossa capacidade de reagir ao desconhecido são armas que nos vão ajudar a vencer a covid-19. Esta é uma luta com várias frentes de batalha e que nos impele a sermos maiores que a soma das nossas vontades”, reforça.

O trabalho de preparação dos centros decorreu no fim de semana, com a preparação de mais de uma centena de camas de campanha e a recuperação de 23 camas articuladas, “de modo a responder a qualquer evacuação no concelho que possa vir a ser necessária”.