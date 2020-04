Covid-19: ACIFF estabelece parcerias para entregas ao domicílio

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), estabeleceu parceria com duas empresas locais para transportar compras ao domicílio, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente Nuno Lopes, a ACIFF estabeleceu parceria com as empresas noMenu, de entrega de refeições ao domicílio, e Táxis Morgado, para a realização da actividade de estafeta ao serviço do comércio e comunidade local, que entrou hoje em vigor.

“Esta acção permite apoiar o nosso tecido empresarial, mantendo a actividade dos táxis, sem comprometer o isolamento social tão necessário no combate à pandemia da covid-19”, disse o dirigente à agência Lusa.

Por um preço acessível, os residentes da cidade e do concelho podem assim receber refeições e outras compras sem sair de casa, minimizando o impacto financeiro do isolamento social.

Entre as várias medidas adoptadas pela ACIFF, destaca-se também o apoio aos associados sobre as medidas de apoio lançadas pelo Governo e a criação de um directório na ‘web’, com um programa para o comércio digital.

Neste âmbito, foi estabelecida uma parceria com a Câmara Municipal para apoio telefónico a empresários e trabalhadores, através dos quadros técnicos da associação e do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

A ACIFF criou o directório FigueiraOn para que a “comunidade tenha acesso aos restaurantes de ‘take away‘ na cidade e a outras empresas de diversas áreas que podem ser úteis para quem está em casa”.

“Na defesa das necessidades do presente, mas também a pensar no futuro, somos parceiros de uma iniciativa da Associação Economia Digital no programa Comércio Digital, que é mais um passo para a construção de uma plataforma digital para que o comércio digital seja uma realidade na Figueira da Foz”, salienta o presidente da associação.

Segundo Nuno Lopes, ainda esta semana avança um questionário ‘online’ para auscultar a “real situação das empresas e as suas necessidades”, cujas informações vão servir de base a acções futuras.