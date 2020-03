Covid-19: DGS nega que medicamentos como o Brufen potenciem acção do vírus

A directora geral de Saúde, Graça Freitas, negou que exista “qualquer prova ou evidência” que medicamentos como o Brufen potenciem a acção do novo coronavírus, depois de o ministro francês ter desaconselhado a sua utilização.

“Estivemos agora reunidos com o presidente do Infarmed e vai ser feito um desmentido formal a nível europeu, inclusive. Porque, de facto, nem do Brufen nem de quaisquer outros medicamentos existe qualquer prova ou evidência que potenciem a acção do vírus”, assegurou Graça Freitas.

Em causa está uma publicação feita no sábado nas redes sociais pelo ministro francês da Saúde, Olivier Véran, que desaconselhou a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios, como o Brufen, uma vez que poderiam agravar a infecção dos doentes infectados pelo novo coronavírus.