Covid-19: Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro produz viseiras para oferecer aos hospitais

O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), sediado em Coimbra, anunciou hoje que vai produzir viseiras de protecção facial para oferecer às unidades hospitalares que se encontram na linha da frente no combate à pandemia da covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, este centro adianta que na quarta-feira “as primeiras viseiras serão entregues ao Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC)”, para que sejam colocadas à disposição dos profissionais “que estão na linha da frente do combate com o maior risco de contágio diário”.

“Seguindo as recomendações da Direcção Geral da Saúde, o CTCV continua a trabalhar. Com cerca de 40 pessoas em tele-trabalho e com as mais apertadas medidas de segurança, continua a dar resposta às necessidades dos seus clientes”, acrescenta a nota.

O centro, instalado no Parque Tecnológico de Coimbra, em Antanhol, salienta que está a responder “ao apelo dos profissionais da área da saúde portugueses sobre a falta de equipamentos de protecção nesta altura de pandemia”.

Para produzir as viseiras, o CTCV recorreu às tecnologias de impressão 3D de que dispõe.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infecções, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infectados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.