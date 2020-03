Covid-19: Montemor-o-Velho prepara dois equipamentos com mais de 100 camas

A Câmara de Montemor-o-Velho está a equipar o centro educativo e o pavilhão municipal com mais de 100 camas no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou hoje a autarquia.

“Estamos a preparar-nos e a equipar estes espaços com mais de uma centena de camas para podermos responder a esta situação de excepção”, afirma em comunicado o presidente do município, Emílio Torrão.

A autarquia, no distrito de Coimbra, está “a trabalhar na preparação” daqueles equipamentos públicos, que “poderão acomodar idosos em caso de necessidade”, segundo a nota.

Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica e “a existência de 12 casos positivos confirmados” em Montemor-o-Velho, o município activou, na segunda-feira, o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil e o Plano de Contingência Municipal para a covid-19, informa.

“Esta medida visa conter possíveis cadeias de transmissão da pandemia da covid-19 na comunidade, minimizando, assim, o perigo de contágio”, salienta.

Ainda esta semana, em colaboração com as juntas de freguesia, a Câmara “vai iniciar a higienização dos espaços mais frequentados do concelho”.

“É hora de demonstrarmos, mais uma vez, a força de Montemor-o-Velho e a vontade de superar as dificuldades, protegendo-nos enquanto comunidade”, apela Emílio Torrão, citado no documento.

Frisando que “os próximos dias e semanas vão ser extremamente desafiantes”, o autarca pede o contributo de todos os munícipes, “com disciplina e precaução”.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infectados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).