Aberto autoagendamento para crianças entre os 5 e os 10 para primeira dose

As crianças dos cinco aos 11 anos podem fazer o autoagendamento para a toma da primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

“O Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a COVID-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas nos dias 5 e 6 de Fevereiro, em exclusivo para ambiente pediátrico, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes”, indicaram o SPMS em comunicado.

O SPMS adiantou ainda que as “crianças que se encontram elegíveis para a administração da segunda dose, ou seja, que foram vacinadas nos dias 18 e 19 de Dezembro, receberão SMS com a confirmação do respectivo agendamento”.

As crianças poderão fazer o agendamento no ‘site’ na Internet do Ministério da Saúde dedicado à covid-19 (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento).