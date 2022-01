Centenário do nascimento de Palma Inácio em livro

No centenário do nascimento do antifascista Palma Inácio foi lançado um livro do historiador Luís Vaz que tem documentado a acção do líder da LUAR, desta vez sobre o confisco de armas em Évora.

“A LUAR e a Operação Diana” é o quarto de cinco livros com que o historiador pretende registar o papel do combatente pela liberdade e antifascista Hermínio da Palma Inácio, nomeadamente as acções que desenvolveu para “libertar Portugal do regime ditatorial de Salazar”.

Palma Inácio participou em várias em outras acções contra Salazar, nomeadamente o célebre desvio de um avião da TAP para a distribuição de 100 mil panfletos contra a ditadura, em 1961; e o assalto à dependência do Banco de Portugal na Figueira da Foz.