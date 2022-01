PS ganha legislativas com maioria absoluta e vence (também) em todas as freguesias da Figueira

O Partido Socialista venceu esta última noite eleitoral nas 14 freguesias do concelho figueirense, com uma percentagem a cifrar-se nos 55,53 por cento de votantes que fez separar os socialistas dos social-democratas por 5.624 votos.

O PS, percentualmente, fixou-se em 45,17 por cento contra 26,64 por cento do PSD.

Já neste dia 31 de Janeiro – marcante para a história portuguesa na data de da revolta do Porto de 1891 -, o secretário-geral do PS procurou afastar os riscos democráticos da maioria absoluta socialista na próxima legislatura, dizendo que ele próprio será “o primeiro garante” que de não se pisará o risco no exercício do poder.

Esta posição foi transmitida por António Costa no período de respostas a perguntas dos jornalistas, depois de ter obtido a maioria absoluta nestas eleições legislativas.

Questionado se mantém a declaração de que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não permitirá que o PS, com maioria absoluta, pise o risco no exercício do poder, António Costa respondeu: “o primeiro garante de que não pisaremos o risco sou eu próprio”, declarou.