Um ferido ligeiro em queda de avioneta em Soure

A queda, na manhã de hoje, de uma avioneta de sulfatar campos de arroz na localidade de Brunhós, concelho de Soure, provocou um ferido ligeiro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil de Coimbra, o ferido “aparentemente ligeiro” é o piloto e único ocupante da aeronave.

O acidente, que às 12h30 estava em fase de resolução, deu-se junto à localidade de Brunhós, junto aos campos de cultivo do vale do rio Arunca, afluente da margem esquerda do Mondego.

O alerta foi dado às 10h28 de hoje e no local estiveram 32 operacionais apoiados por 13 viaturas.