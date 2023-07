Portugal conquista prata e bronze nos Europeus de paracanoagem em Montemor-o-Velho

O canoísta Norberto Mourão conquistou ontem a medalha de prata nos 200 metros VL2 e Carlos Carmo a de bronze em VL1 nos campeonatos europeus de paracanoagem, que decorrem em Montemor-o-Velho.

Norberto Mourão, que registou a marca de 55,61 segundos, foi superado apenas pelo húngaro Robert Suba (55,28) e impôs-se ao espanhol Higino Rivera (55,69). Floriano Jesus terminou a final na nona posição, com 1.30,89 minutos.

Carlos Carmo, com o tempo de 1.18,04 minutos, fechou o pódio nos 200 metros VL1, atrás do espanhol David Gonzalez (1.13,93) e do alemão Moritz Berthold (1.16,46), respectivamente medalhas de ouro e de prata.

Os campeonatos europeus de paracanoagem decorrem paralelamente aos campeonatos europeus de juniores e de sub-23.

No domingo, Portugal vai estar representado em 12 finais A de sub-23 e sete de juniores, masculinas e femininas, e duas finais B de juniores e uma de sub-23. Em paracanoagem, marcará presença nas finais de KL1 e KL3.