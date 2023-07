Coreto do Jardim Municipal vai receber bandas filarmónicas aos sábados

É já amanhã o começo das “Bandas ao Coreto”, iniciativa que trará as nove bandas filarmónicas do concelho ao coreto do Jardim Municipal em todos os sábados, pelas 18 horas, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro.

A Associação Musical União Filarmónica Maiorquense será a que irá estrear o palco (dia 29 de Julho), contando-se ainda com a participação da Sociedade Artística Musical Carvalhense (5 de Agosto); Sociedade Musical Recreativa de Alqueidão (12 de Agosto); Sociedade Filarmónica Paionense (19 de Agosto); Sociedade Instrução e Recreio de Lares (26 de Agosto); Sociedade Filarmónica Figueirense (2 de Setembro); Sociedade Musical e Recreativa, Instrutiva e Beneficente Santanense (9 de Setembro); Sociedade Boa União Alhadense (16 de Setembro) e a Casa do Povo de Quiaios – Sociedade Filarmónica Quiaense (23 de Setembro).