Reconhecido relevante interesse público a ponte na Figueira que vai ocupar solos da REN

O Governo reconheceu como acção de relevante interesse público o projecto de construção de uma ponte sobre o rio Mondego que prevê ocupar solos em Reserva Ecológica Nacional (REN).

O despacho, dos gabinetes dos secretários de Estado da Descentralização e da Administração Local, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, publicado em Diário da República, “reconhece como acção de relevante interesse público o projecto de construção de uma ponte sobre o canal central do rio Mondego, na Figueira da Foz, no âmbito da Rota Ciclável Europeia Eurovelo – Rota da Costa Atlântica”.

O documento explicou que a Câmara da Figueira da Foz pretende concretizar a ponte, cuja “intervenção prevê a ocupação de 5.030 m2 de solos integrados” na REN, “nas tipologias ‘águas de transição e leitos, margens e faixas de protecção’ e ‘zonas ameaçadas pelas cheias’”.

Esta ponte ligará Vila Verde ao Alqueidão.