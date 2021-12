Actividade solidária na Escola Profissional

Os alunos da turma do 11.º ano do Curso Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar da Escola Profissional da Figueira da Foz “elaboraram, no contexto do seu curso, pintas e óleos medicados para serem vendidos para angariar fundos para a Beatriz, uma menina de 7 anos, com paralisia cerebral”.

Ao que apurámos, os alunos daquele estabelecimento de ensino realizarão massagens, também para recolher fundos. Toda a actividade será desenvolvida na escola para a comunidade educativa e com todas as medidas de segurança.