Formação sobre desenvolvimento das crianças conta com Joana Alexandre

O Ciclo de Formação “Técnicas de Audição e Etapas de Desenvolvimento da Criança”, iniciado em Novembro de 2019, termina a 29 de Junho de 2021, em Cantanhede, com a presença de Joana Alexandre, psicóloga e co-autora do manual Audição da Criança: Guia de Boas Práticas.

A formação insere-se no projecto ADN – Activar Direitos dos mais Nov@s, projecto financiado pelo Programa Cidadãos Ativ@s e promovido pela Associação Fernão Mendes Pinto e, centra-se na implementação de boas práticas e no aumento de competências dos diferentes profissionais e instituições, para uma adequada audição e promoção da participação da criança, em todos os processos que lhe digam respeito, com particular relevância nos processos que envolvem crianças vítimas de violência doméstica e, simultaneamente, se encontrem em processos de conflicto dos familiares pela Regulação de Responsabilidades Parentais.