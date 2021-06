Auto-agendamento da vacina disponível hoje para maiores de 37 anos

O auto-agendamento da toma da vacina contra a covid-19 ficará disponível hoje para pessoas a partir dos 37 anos na plataforma da Direcção-Geral da Saúde (DGS) específica para estas marcações.

Fonte da `task force´ que coordena a logística do plano de vacinação confirmou à Lusa que esta possibilidade ficará acessível ainda hoje, sendo previsível que algumas pessoas com mais de 37 anos possam começar a ser vacinadas ainda esta semana, dependente da disponibilidade dos centros de vacinação.

A mesma fonte afirmou ainda não ser possível adiantar já quando será aberto o auto-agendamento para pessoas a partir dos 35 anos, uma possibilidade que tinha sido anunciada no sábado pela `task force´.

Este processo de auto-agendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para marcações entrou em funcionamento em 23 de Abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 37 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43 e, mais recentemente, de 40 anos.