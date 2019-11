Diminuição de novos casos de VIH em 2018 na região Centro

As taxas de novos casos de VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) diminuíram na região Centro em 2018 relativamente ao ano anterior, sendo inferiores à média nacional, de acordo com um estudo da Administração Regional de Saúde do Centro.

De acordo com o estudo, em 2018 foram notificados 134 novos casos de infecção VIH, continuando a verificar-se assimetria na distribuição geográfica das taxas de infecção.

Os dados revelam que, o ano passado, houve 8,1 casos de infecção VIH e 1,4 de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) por 100 mil habitantes, abaixo dos valores nacionais.

Em 2017, os números na região Centro eram mais elevados, com 9,7 casos de VIH e 2,4 de SIDA por 100 mil habitantes.

Os óbitos relacionados diminuíram de 11, em 2017, para 4, em 2018.

O Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego tem o número mais elevado de novos casos (11,4 por 100 mil habitantes) e o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira a maior taxa de novos casos de SIDA (2,5 por 100 mil habitantes).

Dos 134 novos casos registados em 2018, mais de 70% dos infectados estava em idade fértil e activa (15-49) e a infecção ocorreu maioritariamente por contacto sexual (92,5%), sendo 54,5% heterossexual e 38,1% homo/bissexual.

Entre Janeiro de 1983 e 31 de Dezembro de 2018 foram notificados 4.716 casos acumulados de infecção VIH, 74,4% dos quais pertencentes ao sexo masculino.

O Dia Mundial de Luta contra a SIDA assinala-se este ano e tem como lema “Comunidades fazem a diferença”.