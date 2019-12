Isabel de Sena “saboreou” a Figueira

A filha mais velha do escritor Jorge de Sena, Isabel de Sena, esteve na Figueira e ontem à noite, no jantar-literário que se realizou no Casino, falou da ligação familiar à terra que serviu de inspiração ao romance do século XX- “Sinais de Fogo”.

Luís Machado leu poesia neste centenário do nascimento de Jorge de Sena e António Valdemar, jornalista com a carteira profissional nº.1 de Portugal falou desse percurso poético de Sena.

A orquestra de jazz do CAE, sob a direcção musical de Ricardo Gabriel, fechou a noite.