Coimbra ultrapassa limites de ozono que pode causar problemas de saúde

Os limites de concentração de ozono no ar foram hoje ultrapassados nos concelhos de Coimbra e da Amadora, afectando a qualidade do ar nestes locais, com potenciais efeitos na saúde da população, anunciaram as respectivas comissões de coordenação regional.

Num comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro informou que na estação do Instituto Geofísico do concelho de Coimbra foi registada uma concentração média horária de 188 microgramas por metro cúbico de ozono no ar, afectando quem se encontra nas freguesias de Almedina, Santa Cruz, São Bartolomeu, Sé Nova, Eiras, Santa Clara, Santo António dos Olivais e São Martinho do Bispo.