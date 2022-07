O território entrou esta segunda-feira em situação de contingência devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, devendo terminar às 23h59 de sexta-feira. Segundo o IPMA, mais de 80 concelhos de dez distritos estão em perigo máximo de incêndio rural.

A declaração acarreta “o imediato accionamento de todos os planos de emergência e protecção civil nos diferentes níveis territoriais”, a passagem ao estado de alerta especial de nível vermelho do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), para todos os distritos, com mobilização de todos os meios disponíveis, e “o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contractualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros”.

Existirá ainda a elevação do grau de prontidão e resposta operacional, por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização e patrulhamentos, e o grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social também será aumentado.

Prevê-se que esta quarta-feira deverá ser o dia mais quente do ano, esperando-se máximas de 46 e 47ºC em certas zonas do Alentejo. Na Figueira da Foz, as temperaturas podem chegar até aos 40ºC na terça-feira, com uma redução gradual de temperatura ao longo da semana.