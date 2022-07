Sílvia Ataíde sucede a Luís Nuno Gaspar na presidência do Conselho Director do Rotary Club da Figueira da Foz.

Sílvia Ataíde, médica anestesiologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, é rotária desde 2017 e reside na Figueira da Foz. A cerimónia, realizada no Hotel Mercure, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, representante da Governadoria rotária, mais de meia centena de rotários e convidados do clube.