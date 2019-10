Eleições Legislativas: Resultados

O PS venceu no distrito de Coimbra nas eleições legislativas de hoje, com 39,02% dos votos e 5 deputados eleitos, mais dois que o PSD, que ganhou em 2015 coligado com CDS-PP, quando estão todas as 155 freguesias apuradas.

No concelho da Figueira da Foz, os resultados foram semelhantes. O PS assumiu a liderança com 38,76%, deixando para trás o PSD com apenas 22,80%.

Nas anteriores legislativas, no distrito de Coimbra, a coligação PSD/CDS-PP venceu com 37,18%, seguido do PS com 35,28%, enquanto que o Bloco de Esquerda teve 9,89% e um deputado, mandato que mantém nestas eleições. Registou-se ainda um aumento da abstenção: em 2015, 48% dos figueirenses nao votaram. Este ano, a abstenção fixou-se nos 49,59%.