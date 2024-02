Figueira da Foz promovida como destino turístico em Lisboa

Até dia 3 de março, o Município da Figueira da Foz estará no Pavilhão 2 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com um espaço próprio de promoção do destino turístico “Figueira da Foz”, nas vertentes “dinamização económica” (dias profissionais) e “atratividade turística” (dias para público em geral). O concelho será representado pelo Município e por alguns dos seus agentes turísticos, com destaque para a área da hotelaria e pelo Casino da Figueira da Foz.

Esta promoção vai contar com ações de networking, apresentações de projetos, iniciativas e passatempos dirigidos para empresas e ao público em geral, onde os visitantes do espaço poderão habilitar-se a ganhar ofertas que vão desde brindes personalizados, a ofertas de entradas para espetáculos no Centro de Artes e Espetáculos, a experiências de saúde e bem-estar, ou a estadias duplas em hotéis.